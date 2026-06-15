Пассажиры совершили более 3 млн поездок в автобусах Подмосковья

С 12 по 14 июня жители и гости Подмосковья совершили более 3 млн поездок в автобусах Мострансавто в период празднования Дня России. Перевозки выполнялись по расписанию выходных дней, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В праздничные дни предприятие обеспечило стабильную работу маршрутной сети: 12 и 13 июня автобусы курсировали по расписанию субботы, 14 июня — по расписанию воскресенья. Мострансавто является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались социальные карты — по ним зарегистрировано более 1,3 млн поездок. Банковскими картами оплачено свыше 1,1 млн поездок. Еще более 519 тыс. операций пришлось на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» с тарифом «Кошелек».

Среди самых востребованных маршрутов — № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», где зафиксировано около 64 тыс. поездок. На маршруте № 348 «Лыткарино (автостанция) — м. Котельники» пассажиры совершили более 28 тыс. поездок, на маршруте № 1201 «Дрожжино — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» — свыше 26 тыс.

Больше всего трансакций за три дня зарегистрировано на маршрутах МАП № 10 в Королеве — около 410 тыс. операций. Далее следуют МАП № 11 в Балашихе с более чем 374 тыс. поездок и МАП № 12 в Ногинске, где зафиксировано свыше 327 тыс. операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.