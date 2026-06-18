Пассажиры совершили более 235 млн поездок в автобусах Подмосковья

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года совершили более 235,5 млн поездок на автобусах в Московской области. Чаще всего жители и гости региона оплачивали проезд социальными и банковскими картами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года автобусы Мострансавто перевезли свыше 235,5 млн пассажиров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наиболее популярным способом оплаты остаются социальные карты — по ним зафиксировано 109,5 млн поездок. Банковскими картами пассажиры воспользовались более 79,2 млн раз. По карте «Стрелка» оплачено 27,7 млн поездок, по карте «Тройка» — 19,1 млн операций.

Наибольший пассажиропоток традиционно приходится на города ближнего Подмосковья, откуда жители ежедневно ездят на работу и учебу. Самым активным стало МАП № 10 в Королеве — почти 32 млн поездок. Далее следуют МАП № 11 в Балашихе с показателем 29,9 млн и МАП № 12 в Ногинске, где зарегистрировано 23,7 млн трансакций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.