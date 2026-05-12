Пассажиры совершили 2,9 млн поездок в автобусах Подмосковья

Жители и гости Московской области с 9 по 11 мая совершили более 2,9 млн поездок в автобусах Мострансавто. Самый высокий пассажиропоток зафиксирован 11 мая — свыше 1 млн поездок за день, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период праздничных выходных автобусы Мострансавто обеспечили транспортную доступность массовых мероприятий, туристических достопримечательностей и других популярных точек притяжения Подмосковья. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и обслуживает маршруты по всему региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.