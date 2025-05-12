Пассажиры проехали более 4,1 млн раз в автобусах «Мострансавто» на праздниках

Более 4,1 млн поездок совершили жители и гости Московской области в автобусах «Мострансавто» за время праздничных выходных, с 8 по 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наиболее интенсивный пассажиропоток отмечался 8 мая, в минувший четверг услугами компании пассажиры воспользовались 1,1 млн раз. За все праздничные дни больше всего трансакций — 1,8 млн — совершено с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам за длинные выходные было зафиксировано 1,4 млн поездок.

Свыше 750 тыс. операций зарегистрировано по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 10 г. Королев, за четыре праздничных дня на них было зафиксировано более 570 тыс. поездок. Интенсивный пассажиропоток также отмечался в МАП № 12 г. Ногинск, на маршрутах филиала пассажиры зарегистрировали более 450 тыс. операций. На маршрутах МАП № 11 г. Балашиха жители и гости региона совершили свыше 440 тыс. поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.