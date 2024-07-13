Пассажиры пожаловались на большие очереди в столичном аэропорту Шереметьево

Столичный аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме, а большие очереди являются нормальным явлением в сезон отпусков, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Авиакомпания „Аэрофлот“ выполняет рейсы по расписанию, в том числе из терминала „B“ аэропорта Шереметьево», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нестандартных очередей к стойкам регистрации «Аэрофлота» нет, а летом традиционно фиксируется самый высокий спрос на перелеты. На этом фоне авиакомпания усилила штат наземных сотрудников в терминалах «В» и «С» Шереметьева.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в аэрогавани образовались огромные очереди, которые начинаются на парковке. Авиакомпания «Аэрофлот» рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт за 4 часа до вылета.

Там добавили, что для прохода с парковки в терминал необходимо пройти контроль безопасности. Кто-то из пассажиров заснял данную очередь и предположил, что в аэропорту коллапс, однако Шереметьево работает в штатном режиме.