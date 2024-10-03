Пассажиры Подмосковья совершили свыше 42 млн поездок в автобусах в сентябре

В сентябре пассажиры «Мострансавто» совершили более 42 млн поездок в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

При этом самым популярным способом регистрации проезда за первый осенний месяц стали социальные карты — почти 18 млн транзакций, по банковским картам зафиксировано свыше 16 млн оплат, остальные — 8,4 млн — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 10 г. Королев — свыше 4,4 млн поездок. На втором месте оказался МАП № 12 г. Ногинск — 3,4 млн операций. Замыкает тройку лидеров МАП № 5 г. Подольск с показателем в 3,3 млн операций. А вот самым популярным маршрутом среди всех подразделений компании стал № 368 «ст. Долгопрудная — Москва», на котором жители и гости Московской области совершили больше 388 тыс. поездок.

Все пожелания и оценки от пассажиров «Мострансавто» принимает по нескольким каналам коммуникации: по телефону единой линии связи 8 (800) 700-31-13, на странице сообщества предприятия в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram или личный кабинет на официальном сайте mostransavto.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.