Воробьев: 1504 водо- и теплообъекта построят и обновят в Подмосковье за 2 года

В течение 2 лет в Московской области нужно построить и обновить 1504 тепло- и водообъекта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«За два года мы должны построить и обновить 1504 объекта. Это 130 млрд рублей по теплу и 215 млрд рублей — по воде», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что в Подмосковье прошли ряд серьезных аварий, например, в Климовске. А майские праздники посвятили восстановлению энергоснабжения.

«Поэтому для нас важны следующие принципы. Первое — профессиональная команда. Чтобы человек соответствовал, чтобы понимал: он — ключевая фигура», — подчеркнул губернатор.