Ефимов: инвесторы арендовали в ТиНАО с 2018 года 22 га земли под нежилые объекты

С 2018 года в ТиНАО инвесторы взяли в аренду городские земельные участки под застройку более 470 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, включая медицинские, спортивные, деловые, торгово-развлекательные и другие объекты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы могут арендовать в ТиНАО землю для возведения коммерческой недвижимости по итогам открытых торгов с 2018 года. За это время на территории Троицкого и Новомосковского административных округов победителям аукционов выделено свыше 40 участков общей площадью 22 га. На них предусмотрено строительство более 470 тыс. кв. м торгово-развлекательных и деловых комплексов, медицинских, спортивных и других объектов», — рассказал Ефимов.

Большинство участков, переданных по итогам торгов, расположены в Троицком округе. Там инвесторы получили 27 участков площадью почти 16,6 га, где можно возвести более 217 тыс. кв. м недвижимости.

В Новомосковском округе выделили 16 участков общей площадью 5,4 га — там возможно строительство 255 тыс. кв. м объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, участки, переданные победителям аукционов, предназначены для создания инфраструктуры и новых рабочих мест в ТиНАО.

«Например, 28 договоров аренды было заключено с инвесторами для строительства торговых и общественно-деловых центров, шесть — для размещения производств, пять — для создания спортивных комплексов», — отметила Соловьева.

Инвесторы получили по одному участку под строительство объекта придорожного сервиса, АЗС, культурно-оздоровительного комплекса и медцентра.

Данные о земельных участках, выставленных на торги, размещены на инвестпортале Москвы. Подробнее о реализуемых проектах, лотовой документации и правилах проведения торгов можно узнать в разделе «Торги Москвы». Организатором выступает департамент города по конкурентной политике.

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