Депутат Перепелицын: капремонт детского сада в Мытищах вышел на финишную прямую

Реконструкция детского сада «Солнышко» на улице Станционной проходит по Народной программе «Единой России» — открытие запланировано на 1 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Во время работ здание практически полностью обновили: утеплен фасад, заменены все внутренние инженерные сети. От старого здания, которое прослужило более 30 лет, остались лишь стены. На прилегающей территории будут смонтированы современные игровые площадки с навесами.

Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии Анжеликой Бутенко проверили ход работ, а также обсудили с представителями подрядной организации вопросы обеспечения безопасности и комфорта детей.

«Общий процент готовности говорит о том, что подрядчик опережает график, что не может не радовать. Мы держим этот объект на контроле и будем следить за тем, чтобы все работы были выполнены в срок и с соблюдением всех необходимых норм и требований», — отметил Денис Перепелицын.

На объекте задействован 51 человек и 3 единицы техники. Готовность по отдельным видам работ выглядит следующим образом: кровля — 95%; фасадная система — 90%; кладка — 100%; черновая отделка — 95%; инженерные коммуникации — 72%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор