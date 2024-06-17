Пассажиры Подмосковья совершили свыше 170 млн поездок по соцкартам с января

С начала 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» — обладатели социальных транспортных карт — совершили более 107 млн поездок на автобусах предприятия. На долю социальных карт в структуре всех поездок, совершенных в автобусах компании за указанный период, пришлось почти 48%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным мониторинга пассажиропотока, на первом месте по льготному трафику среди всех филиалов компании находится МАП № 10 г. Королев: пассажиры обслуживаемых им маршрутов воспользовались социальными картами более 15 млн раз.

Среди маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами чаще всего, также № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — более 1 млн поездок, № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» и № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» (оба маршрута в МАП № 10 г. Королев) — более 950 тысяч и 884 тысяч поездок соответственно.

«Мострансавто» обслуживает почти 1400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4700 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.