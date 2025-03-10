Пассажиры Подмосковья совершили свыше 1 млн поездок в автобусах 8 марта

В международный женский день жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 1 млн поездок. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего за минувшую субботу, 8 марта, преимущественно автобусами Мострансавто пользовались льготные категории пассажиров: держатели социальных карт совершили более 452 тыс. поездок. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты, по которым зафиксировано свыше 397 тыс. поездок. Транспортными картами «Стрелка» (всех видов) и «Тройка» (тариф «Кошелек») пассажиры оплатили проезд более 205 тыс. раз.

Самыми востребованными в праздничный день стали маршруты МАП № 10 г. Королев, на них было зафиксировано более 150 тыс. поездок. Интенсивный пассажиропоток также наблюдался в МАП № 11 г. Балашиха — свыше 124 тыс. операций. В МАП № 5 г. Подольск пассажиры совершили более 107 тыс. поездок.

В праздничный день на всех объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах Мострансавто были усилены меры безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.