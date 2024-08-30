Пассажиры Подмосковья совершили почти 115 млн поездок в автобусах за лето

С начала лета жители и гости Московской области совершили почти 115 млн поездок в автобусах Мострансавто. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

При этом самым популярным способом регистрации проезда в жарком сезоне стали социальные карты жителя Подмосковья и москвича, по которым зафиксировано свыше 56 млн трансакций. Почти 37 млн платежей реализовано бесконтактными банковскими картами. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры воспользовались свыше 22 млн раз.

Наибольшее число поездок зафиксировано на маршруте № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 Долгопрудный) — с начала лета пассажиры проехали более 1,4 млн раз. «Серебро» и «бронза» по количеству платежных операций у маршрутов № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» (МАП № 1 г. Люберцы) и № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» (МАП № 3 г. Домодедово). На этих направлениях совершено, примерно, по 1 млн поездок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.