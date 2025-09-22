Пассажиры Подмосковья совершили около 490 тыс поездок в автобусах «Мострансавто»

Несмотря на наступление календарной осени, дачный сезон продолжается. «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья подсчитало, что с начала апреля на маршрутах, следующих к подмосковным садовым и дачным товариществам, жители и гости Московской области совершили около 490 тысяч поездок. В этом году в регионе действуют 35 автобусных маршрутов к садоводческим и дачным объединениям, сообщает пресс-служба ведомства.

С апреля социальными картами пассажиры зафиксировали проезд более 355 тысяч раз. С помощью банковских карт жители и гости региона совершили почти 87 тысяч трансакций. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зафиксировано около 46 тысяч поездок.

Самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников стал № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором было зарегистрировано более 78 тысяч поездок, № 10 «Автостанция — Юбилейное» с показателем в 75 тысяч операций, № 30 «Электрогорск — Алексеево» с результатом в 51 тысячу операций.

Дополнительные маршруты вводятся ежегодно для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ. Расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов. Воспользоваться «дачными» маршрутами пассажиры могут вплоть до октября-ноября: точная дата окончания работы варьируется для каждого маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что предприятие «Мострансавто» планирует взять на работу около 1 тыс. водителей и 300 слесарей.

«Мы знаем, что во многих территориях жители хотят видеть более высокое качество транспортных услуг. Чтобы понимать, как именно решать проблемы, мы поговорили с теми, кто видит ситуацию изнутри — с нашими водителями, слесарями, электриками», — написал Воробьев.