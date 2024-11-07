Пассажиры Подмосковья совершили более 663 тыс поездок на сезонных маршрутах

С апреля по ноябрь пассажиры Московской области совершили более 663 тысяч поездок до СНТ. Перевозчики завершили обслуживание 40 сезонных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дополнительные маршруты до дач работают в Московской области уже 7 лет и ежегодно пользуются большой популярностью у пассажиров. Маршрутная сеть сезонных автобусов обеспечивает прямое сообщение от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к более чем 680 дачным и садовым товариществам», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Самым популярным способом регистрации проезда на всех маршрутах стали социальные карты жителя Московской области и москвича — таким образом было зафиксировано более 452 тысяч операций. По банковским картам зафиксировано 139 тысяч трансакций, а транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» пассажиры воспользовались свыше 47 тысяч раз. Уже несколько лет самым популярным маршрутом у пассажиров-дачников остается маршрут «Мострансавто» № 10 «Автостанция — Юбилейное» из Шатуры, которым воспользовались более 86 тысяч раз.

Дополнительные маршруты вводятся ежегодно в преддверии летнего сезона для обеспечения комфортного передвижения жителей Московской области и Москвы до садовых и дачных товариществ. Автобусы курсируют на них по пятницам, субботам и воскресеньям. Расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов. Также оптимизированы некоторые регулярные круглогодичные маршруты, которые в дачный сезон делают заезды к СНТ. После завершения сезонного обслуживания, автобусы будут ходить по традиционному маршруту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.