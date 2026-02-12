Пассажиры Подмосковья совершили более 432 тыс поездок по маршруту в форме сердца

Более 432 тысяч поездок совершили пассажиры по автобусному маршруту № 390 «Ржавки – Зеленоград (ст. Крюково)» в Солнечногорске с 14 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусный маршрут № 390 в Солнечногорске признан самым романтичным в Подмосковье благодаря трехкилометровому участку дороги в районе поселка Ржавки, который на карте образует очертания сердца. С 14 февраля 2025 года по этому маршруту жители и гости региона совершили более 432 тысяч поездок.

С начала 2026 года по «сердечному» маршруту пассажиры совершили около 44 тысяч поездок. За год с 14 февраля 2025 года чаще всего оплата проезда происходила с помощью социальной карты москвича и жителя Подмосковья — зафиксировано более 210 тысяч трансакций. Бесконтактные банковские карты использовались более 128 тысяч раз, а транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — свыше 93 тысяч раз.

Мострансавто, подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, отмечает, что маршрут № 390 пользуется популярностью у пассажиров благодаря необычной форме и удобству передвижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.