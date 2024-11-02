Пассажиры Подмосковья совершили более 43 млн поездок в автобусах в октябре

В октябре пассажиры «Мострансавто» совершили в автобусах предприятия более 43 млн поездок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти на 2% больше, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего поездок жители и гости Подмосковья совершили 3 октября, когда на маршрутах компании было зафиксировано почти 1,7 млн трансакций. На долю социальных карт от общего числа поездок за весь месяц пришлось почти 20 млн операций. С помощью бесконтактных банковских карт пассажиры совершили около 15 млн поездок. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» они зарегистрировали более 9 млн операций.

Чаще всего жители и гости региона пользовались услугами маршрутов МАП № 10 г. Королев, на которых было совершено более 5,6 млн поездок. Второе место по количеству операций среди всех подразделений компании занял МАП № 11 г. Балашиха с результатом в более чем 4,4 млн трансакций. Замыкает тройку МАП № 5 г. Подольск, в автобусах которого пассажиры зарегистрировали 4,2 млн поездок.

На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.