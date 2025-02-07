Пассажиры Подмосковья совершили более 3,5 млн поездок по транспортным картам

Жители и гости Московской области совершили в автобусах Мострансавто более 3,5 млн поездок по транспортным картам «Тройка» (тариф «Кошелек») с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В будние дни в среднем по картам «Тройка» (тариф «Кошелек») пассажиры совершают более 125 тыс. поездок, в выходные — свыше 77 тыс. Самые высокие результаты по общему объему поездок, совершенных с помощью «Тройки», среди всех подразделений компании, в МАП № 1 г. Люберцы, там пассажиры зафиксировали более 544 тыс. трансакций, в МАП № 11 г. Балашиха зафиксировано свыше 490 тыс. операций, на маршрутах МАП № 9 г. Долгопрудный пассажиры оплатили проезд данной картой более 411 тыс. раз.

При оплате проезда картой «Тройка» действует система лояльности «Больше ездишь — меньше платишь», чем больше поездок пассажир совершает по карте за 30 дней, тем больше экономит. После каждой 10-й поездки скидка будет увеличиваться на 7%, а с 51-й поездки максимальная скидка составит 35%.

Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» несколькими способами: банковской картой, картой «Стрелка», а также совершить поездку по социальным картам. Сегодня предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые ежедневно перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.