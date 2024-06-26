Пассажиры Подмосковья совершили 64 тыс поездок на самом коротком маршруте

С начала года жители и гости Московской области совершили свыше 82 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах «Мострансавто», проходящих в пределах региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На самом протяженном маршруте, которым является № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 г. Раменское), пассажиры совершили почти 18 тысяч поездок. Длина маршрута составляет около 200 км, а время в пути в среднем — 3 ч. 45 мин.

На самом коротком маршруте «Мострансавто» — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 10 г. Королев) за указанный промежуток времени пассажиры совершили более 64 тысяч поездок. Протяженность маршрута в одну сторону составляет всего 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

По количеству трансакций на первое место вышли социальные карты — почти 51 тысяча операций. С помощью банковских карт было зарегистрировано около 21 тысячи поездок на маршрутах. По транспортным картам «Стрелка» (всех видов) и «Тройка» (тариф «Кошелек») пассажиры совершили более 9 тысяч трансакций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.