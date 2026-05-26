Пассажиры Подмосковья совершили 4,2 млн поездок к аэропортам
С начала 2026 года жители и гости Подмосковья более 4,2 млн раз воспользовались автобусами Мострансавто до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мострансавто, подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона, обслуживает 16 маршрутов, связывающих аэропорты столичного авиаузла с городами Подмосковья. Автобусы обеспечивают прямое сообщение с Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковским, позволяя пассажирам добираться до воздушных гаваней общественным транспортом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».
«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.