Пассажиры Подмосковья совершили 4,2 млн поездок к аэропортам

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья более 4,2 млн раз воспользовались автобусами Мострансавто до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.