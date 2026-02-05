Пассажиры Подмосковья совершили 17,6 млн поездок по социальным картам с января

С начала 2026 года жители Подмосковья совершили 17,6 млн поездок в автобусах Мострансавто с использованием социальных карт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто подвел промежуточные итоги использования социальных карт для оплаты проезда в автобусах региона. С января 2026 года пассажиры совершили 17,6 млн поездок по социальным картам москвича и жителя Подмосковья.

В будние дни фиксируется около 570 тысяч поездок по социальным картам ежедневно. Почти 40% всех поездок приходится на три филиала Мострансавто. Лидером стал МАП №10 в Королеве — 2,4 млн поездок. На втором месте МАП №12 в Ногинске с более чем 2 млн поездок, третье место занимает МАП №11 в Балашихе — свыше 1,9 млн поездок.

Социальная карта обеспечивает жителям региона удобный доступ к городской и пригородной мобильности. Мострансавто обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов, а автопарк компании насчитывает свыше 5 тысяч автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.