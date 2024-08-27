Пассажиры Подмосковья скачали расписание автобусов более 1,1 млн раз

В рамках проекта «Мострансавто» «Скачай, не срывай» жители и гости Московской области скачали расписание движения автобусов с сайта предприятия более 1,1 млн раз с начала акции в апреле 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Чтобы скачать нужное расписание на телефон или распечатать, достаточно несколько кликов: пассажиру необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки. Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах. Также пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт. Эта функция позволяет жителям и гостям региона не только оперативно узнавать расписание, но и строить удобный маршрут.

Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте предприятия в Telegram. Кроме того, информацию о графике движения можно уточнить у виртуального помощника на единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.