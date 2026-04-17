Пассажиры Подмосковья оплатили 17 млн поездок «Стрелкой» в 2026 году

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года оплатили картой «Стрелка» более 17,3 млн поездок в Подмосковье. В будни система фиксирует около 200 тыс. операций ежедневно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Карта «Стрелка» остается одним из самых востребованных способов оплаты проезда в автобусах Мострансавто. Ею регулярно пользуются для поездок на работу, учебу и по личным делам. На направлениях с высоким пассажиропотоком, связывающих крупные города с транспортными узлами области и Москвы, фиксируется наибольшее число операций.

Лидером по количеству оплат стал МАП №10 в Королеве — более 2,5 млн поездок с начала года. Второе место занял МАП №12 в Ногинске с показателем свыше 2,2 млн трансакций. На третьем месте — МАП №11 в Балашихе, где по карте оплатили более 1,7 млн поездок.

«Стрелка» действует на всех маршрутах Мострансавто. Пополнить баланс можно на официальном сайте, в мобильном приложении и в пунктах продажи. Также пассажиры могут оплачивать проезд картой «Тройка» по тарифу «Кошелек», банковскими картами и социальными картами жителя Подмосковья и москвича.

Мострансавто обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. В автопарке предприятия более 5 тыс. автобусов, оснащенных валидаторами для бесконтактной оплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.