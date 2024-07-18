Пассажиры Подмосковья ежедневно оставляют в автобусах 4 тонны мусора

Ежедневно мойщики подвижного состава «Мострансавто» собирают в автобусах компании порядка 4 тонн различного мусора: обертки, упаковки от перекусов, фантики, пластиковые крышки, бутылки и другие бытовые отходы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Перед выходом на линию подвижной состав проходит уборку и мойку, в филиалах предприятия установлены автоматизированные мойки для автобусов различной вместимости. В компании действует стандарт чистоты в подвижном составе. Регламент описывает правила и последовательность ручной и механизированной мойки/уборки автобусов. Сотрудники убирают салоны ТС: приводят в порядок поручни, полы и сиденья, собирают мусор. На конечных остановочных пунктах поверхностную уборку проводят сами водители.

Работа с обращениями пассажиров по указанной теме ведется в «Мострансавто» в штатном режиме. Специалисты компании принимают и анализируют сообщения, ставят профильным работникам филиалов задачу привести интерьеры автобусов в надлежащий вид, а также усилить контроль за уборкой салонов при выпуске на линию и возвращении в парк.

Поддерживать порядок в салоне автобуса могут и пассажиры: для этого достаточно соблюдать правила поведения в общественном транспорте, не мусорить и не оставлять рисунки на окнах или спинках сидений.

Компания «Мострансавто», подведомственная Минтрансу Подмосковья, на данный момент обслуживает 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области, ежедневно на линиях курсируют более 4,7 тысячи автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.