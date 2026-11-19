Депутаты парламента Новосибирской области разрабатывают законопроект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет в регионе, сообщает atas.info .

Если депутаты примут закон, купить вейпы в регионе станет невозможно с 1 сентября 2027 года.

Подобные ограничения уже действуют в других частях Сибири: на Алтае, в Томской области и Красноярском крае.

За торговлю вейпами в обход запрета предусмотрены штрафы: для владельцев бизнеса — от 20 до 30 тысяч рублей, для компаний — от 100 до 150 тысяч рублей.

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