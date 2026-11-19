Петербургские уличные художники все чаще выбирают небольшие работы вместо масштабных граффити. Котята в сколах стен и летающие тарелки на трубах становятся частью городской среды, сообщает rosbalt.ru .

Художница Сатуреней использует сколы и углубления в стенах старых домов как укрытия для нарисованных котят. На днях неизвестные замазали одну из работ, оставив неаккуратное пятно. Автор отметила, что впервые столкнулась с таким.

Коля Гурк превратил вмятины на водосточных трубах в места крушения миниатюрных летающих тарелок. Фигурки на уровне глаз держатся на магнитах и не повреждают металл. Художник разрешает забирать их, поэтому горожане устроили охоту за объектами.

В арт-центре на Пушкинской, 10 появилась работа «Балерина». У Новой Голландии Ульяна Полоз расписала дверь особняка Шретера: изобразила женщину, вдыхающую аромат роз. Эти проекты добавляют детали к исторической застройке, не перекрывая ее.

Комитет по градостроительству и архитектуре ранее объявил конкурс эскизов паблик-арта «Искусство в городе». Победители разделят 2 миллиона рублей. Лучшие работы о спорте, молодежи и городских проектах перенесут на фасады Петербурга в начале декабря.

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