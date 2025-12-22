Пассажиры Подмосковья более 960 тыс раз воспользовались сервисом «Скачай, не срывай»

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались сервисом электронных расписаний «Скачай, не срывай» более 960 тысяч раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общее количество скачиваний и просмотров расписаний через сервис «Скачай, не срывай» превысило 2,7 млн. Только с начала 2024 года пользователи скачали расписания более 960 тысяч раз, из них свыше 134 тысяч составили просмотры.

В течение последнего месяца сервисом воспользовались более 92 тысяч раз, при этом зафиксировано свыше 14 тысяч уникальных пользователей. Самым популярным маршрутом стал №362 «ст. Монино – Москва (м. Щелковская)», его расписание просмотрели более 13,5 тысяч раз. На втором месте — маршрут №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово» с 11,5 тысячами просмотров. Третью позицию занял маршрут №15 «ст. Реутово – Москва (м. Первомайская)», которым интересовались более 6 тысяч пользователей.

Сервис доступен круглосуточно на официальном сайте Мострансавто и через Telegram-бота @Mostransavto_bot. Он позволяет быстро узнать расписание нужного маршрута и построить сложный маршрут с пересадками.

Мострансавто является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.