Пассажиры нижегородского метро жалуются на «свирепые» досмотры телефонов

В рамках осмотра багажа инспекторы транспортной безопасности теперь проверяют смартфоны у пассажиров метрополитена. Данная процедура проводится дополнительно, даже после того как содержимое сумок проверяется с помощью рентгенотелевизионных установок.

Обязательность досмотра электронных устройств закреплена приказом Минтранса России № 34 от 4 февраля 2025 года. Согласно документу, сотрудники метро обязаны удостовериться в исправности гаджетов, для чего просят пассажиров их включить.

Эти правила распространяются также на радио- и телеаппаратуру, фото-, видео- и киноаппаратуру, аудио- и видеотехнику, а также ноутбуки. Аналогичная мера безопасности уже применяется на объектах РЖД.

