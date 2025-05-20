Пассажиры «Мострансавто» совершили более 82 тыс поездок по дачным маршрутам

С апреля этого года жители и гости Московской области совершили более 82 тысяч поездок на сезонных маршрутах «Мострансавто», следующих к подмосковным садовым и дачным товариществам. В 2024 году за этот же период дачными маршрутами воспользовались 81,8 тыс. раз, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В этом году дополнительное транспортное сообщение организовано в различных городских округах Подмосковья, на данный момент работают 34 из 35 маршрутов предприятия.

Более 61 тыс. поездок дачники совершили по социальным картам, по банковским картам они зафиксировали свыше 13 тыс. оплат, остальные 7 тыс. трансакций — по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». Самым востребованным маршрутом у пассажиров стал № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором жители и гости региона зарегистрировали свыше 16 тыс. поездок.

Первые маршруты были запущены в начале апреля. Автобусы перевозят пассажиров от подмосковных автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Для удобства жителей и гостей региона расписание транспортных средств синхронизировано с графиком движения пригородных электропоездов. Автобусы курсируют на сезонных маршрутах по пятницам, субботам и воскресеньям, некоторые — ежедневно.

Самые «долгоиграющие» дачные маршруты проработают до 4 ноября. В перевозках задействованы автобусы большого, среднего и малого классов.

32 из указанных маршрутов работают по регулируемым тарифам с мерами социальной поддержки некоторых категорий пассажиров — они могут фиксировать проезд социальными картами жителя Московской области и москвича. В автобусах компании пассажирам доступно несколько способов оплаты: банковской картой, картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».



«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.