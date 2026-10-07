Пассажиры Мострансавто совершили более 7,9 млн поездок в аэропорты

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года совершили более 7,9 млн поездок на маршрутах, связывающих города Подмосковья с аэропортами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто обслуживает 16 маршрутов между городами региона и аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Предприятие подведомственно министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшее количество поездок пришлось на банковские карты — более 3,7 млн трансакций. Социальными картами пассажиры воспользовались свыше 2,7 млн раз. По транспортным картам «Тройка» и «Стрелка» зафиксировано порядка 800 тыс. и 720 тыс. поездок соответственно», — уточнил генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

Лидером по пассажиропотоку остается маршрут № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево»: с начала года на нем совершили более 2,1 млн поездок. На втором месте — № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» с более чем 1,3 млн поездок. Третье место занял № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)» — более 1,2 млн поездок.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что автобусы в аэропорты популярны как надежный, удобный и экономичный способ вовремя прибыть к авиарейсу.

Ручную кладь можно провозить бесплатно, если сумма длины, ширины и высоты не превышает 120 см. За багаж размером до 180 см по сумме трех измерений взимается отдельная плата.

В городском сообщении провоз багажа стоит 73 рубля. В пригородном тариф зависит от расстояния: до 25 км включительно — 73 рубля, свыше 25 до 50 км включительно — 146 рублей, свыше 50 км — 219 рублей.

Для безопасности и комфорта пассажиров ручную кладь и багаж запрещено размещать на пассажирских местах, в проходах между сиденьями, возле входов и выходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.