Пассажиры Мострансавто совершили более 2 млн поездок на сезонных маршрутах

Пассажиры Мострансавто с начала дачного сезона в апреле 2026 года совершили более 2 млн поездок по сезонным маршрутам. Перевозчик организовал 31 дачный маршрут и увеличил число автобусов еще на 16 направлениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сезонные маршруты Мострансавто будут работать до начала ноября. Точные даты завершения перевозок зависят от направления. С апреля пассажиры совершили на них более 2 млн поездок.

«Сезонные маршруты помогают жителям Подмосковья комфортно добираться до садовых товариществ и дачных участков», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, перевозчик учитывает пассажиропоток и увеличивает количество автобусов на востребованных направлениях. В дачный сезон перевозки организовали по 31 маршруту, еще на 16 направлениях добавили автобусы.

Самым популярным стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка»: с начала сезона на нем совершили более 452 тыс. поездок. Второе место занял маршрут № 27 «Егорьевск — Кочема» — 232 тыс. поездок. Третье — № 26 «Егорьевск — Полбино — Радовицы (1-й пос.)», которым воспользовались более 217 тыс. раз.

Чаще всего пассажиры использовали социальные карты — более 1,3 млн поездок. Банковскими картами оплатили 441 тыс. поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — более 259 тыс.

Расписание сезонных маршрутов учитывает график электропоездов, чтобы пассажиры могли планировать пересадки. Автобусы малого, среднего и большого классов связывают автовокзалы и железнодорожные станции с садовыми и дачными товариществами Московской области. На большинстве маршрутов действуют регулируемые тарифы.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.