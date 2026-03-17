Пассажиры Мострансавто совершили 45 млн поездок по соцкартам в Подмосковье

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто совершили более 45 млн поездок по социальным картам жителя Подмосковья и Москвы, что составило 45% от всех оплат проезда. Соцкарты действуют на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года в автобусах Мострансавто зафиксировано более 45 млн поездок, оплаченных социальными картами жителя Подмосковья и столицы. Доля таких трансакций составила 45% от общего числа оплат, что свидетельствует о высокой востребованности льготного проезда на маршрутах перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.