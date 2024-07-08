Пассажиры «Мострансавто» совершили 36 млн поездок на маршрутах МАП № 10 Королев

С начала года жители и гости Московской области совершили свыше 36 млн поездок на маршрутах МАП № 10 г. Королев. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самым популярным способом регистрации проезда в автобусах подразделения стали социальные карты, которыми пассажиры зафиксировали 16,6 млн поездок.

По банковским картам жители и гости региона совершили 12 млн оплат. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — 7,3 млн поездок. Наиболее востребованными маршрутами одного из 12 подразделений Мострансавто оказались № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» с показателем в 2 млн поездок, № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» — 1,9 млн трансакций, № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» — 1,7 млн поездок.

В этом году показатели пассажиропотока МАП № 10 г. Королев выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Добавим, что в состав МАП № 10 входят производственные базы «Ивантеевка», «Сергиев Посад» и «Мытищи».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.