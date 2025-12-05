Пассажиры «Мострансавто» с начала года проехали 227 млн раз по соцкартам

С начала 2025 года жители Московской области и столицы совершили в автобусах Мострансавто более 227,5 млн поездок по социальным картам. Этот показатель на 4% превышает данные аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Проведенный компанией анализ пассажиропотока показывает, что социальная карта остается доминирующим способом оплаты проезда. На ее долю приходится 54% от всех трансакций. Таким образом, практически каждая вторая поездка в автобусах Мострансавто оплачивается именно с помощью социальной карты жителя Подмосковья или карты москвича.

Среди филиалов компании выделяются лидеры по количеству операций с использованием социальных карт. Первое место занимает МАП №10 г. Королев с более чем 31,4 млн поездок, на втором месте — МАП №12 г. Ногинск — свыше 27,2 млн трансакций, а третью позицию занимает МАП №11 г. Балашиха, на маршрутах которого зафиксировано более 23,4 млн поездок по социальным картам.

Мострансавто является подведомственной организацией Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.