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Пассажиры «Мострансавто» проехались 580 тыс раз на сезонных автобусных маршрутах

С начала апреля пассажиры «Мострансавто» совершили порядка 580 тыс. поездок на автобусных маршрутах к загородным участкам и СНТ. В этом году в Подмосковье сезонные маршруты работают в 23 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Самыми востребованными сезонными маршрутами стали № 10 «Автостанция — Юбилейное», на нем пассажиры совершили свыше 82 тыс. поездок, № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором зафиксировано более 72 тыс. трансакций, и № 30 «Электрогорск — Алексеево», где совершено порядка 59 тыс. поездок.

На всех маршрутах возможна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Также действуют меры социальной поддержки граждан, пассажиры могут воспользоваться социальными картами для оплаты проезда.

Основная часть маршрутов работает с пятницы по воскресенье. Полностью сезонные маршруты завершат работу в начале ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.