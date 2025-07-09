В Долгопрудном 16 июля пройдет акция «Код донора. Защитники Отечества»
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Благодаря донорам ежегодно удается спасти тысячи жизней. У долгопрудненцев вновь будет возможность протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается — сдать кровь и подарить надежду на жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В очередной раз наш округ присоединится к масштабной Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».
Мероприятие пройдет 16 июля, с 9:00 до 12:00, в ФСК «Салют» (пр-т Ракетостроителей, д. 4).
Организована акция Московским областным центром крови.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3N2ngV.
Донор получает:
- денежную компенсацию;
- справку-освобождение на 2 дня.
Но самое главное, донор спасает чье-то здоровье и жизнь.
Всероссийская акция-конкурс «Код донора. Защитники Отечества» проводится в 2025 году в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг в России.
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