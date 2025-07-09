В Долгопрудном 16 июля пройдет акция «Код донора. Защитники Отечества»

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Благодаря донорам ежегодно удается спасти тысячи жизней. У долгопрудненцев вновь будет возможность протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается — сдать кровь и подарить надежду на жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В очередной раз наш округ присоединится к масштабной Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».

Мероприятие пройдет 16 июля, с 9:00 до 12:00, в ФСК «Салют» (пр-т Ракетостроителей, д. 4).

Организована акция Московским областным центром крови.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3N2ngV.

Донор получает:

денежную компенсацию;

справку-освобождение на 2 дня.

Но самое главное, донор спасает чье-то здоровье и жизнь.

Всероссийская акция-конкурс «Код донора. Защитники Отечества» проводится в 2025 году в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.