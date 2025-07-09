Мособлконтроль сообщил об улучшениях по оплате контрактов

Государственные и муниципальные заказчики Московской области сокращают сроки оплаты обязательств по контрактам. Важным показателем эффективности процессов исполнения контрактов, заключаемых в соответствии с ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, является срок оплаты контрактных обязательств заказчиками. Об этом сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

По результатам цифровизации процессов исполнения контрактов и системной работе по повышению их эффективности в 2025 году заказчики Московской области продолжают сокращать сроки оплаты по контрактам. По результатам шести месяцев 2025 года средний срок оплаты сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,68 рабочих дней. Федеральный закон № 44-ФЗ устанавливает предельный срок на оплату не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Заказчики Подмосковья оплачивают контрактные обязательства в 4 раза быстрее.

Московская область является лидером среди субъектов РФ по цифровизации этапа исполнения контрактов. Цифровые решения реализованы на Портале исполнения контрактов (ПИК). Более 99% контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, исполняются в ПИК.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.