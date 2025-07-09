Новые линии наружного освещения появятся по 16 адресам в селах Можайского округа

В этом году в Можайском округе продолжается реализация проекта «Светлый город». Запланировано устройство новых линий в ряде населенных пунктов — деревни Барцылово, Алексеевка, Кукарино (улица Волоколамская), Шибинка, поселокУваровка (улица Заболотье и улица 1-я Ленинградская), деревни Красновидово (улица Рябиновая, улица Луговая), Горетово (улица Бестужевская, улица Лесная), Старое Село, Прудня, Сокольниково (улица Верхнее Сокольниково), Погорелое, Крылатки, Поминово, поселок Спутник (улица Полевая), деревня Красный Балтиец (в направлении деревни Большое Новосурино). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в деревне Прудня установили 44 светильника, в Шибинке — 25, Спутник, на улице Полевая в поселке Спутник- 14, в д. Погорелое — 20, а в Заболотье и Кукарино — продолжаются работы.

Также в настоящий момент специалисты приступили к монтажу светодиодных светильников.

Проект «Светлый город» призван повысить безопасность и комфорт жителей в темное время суток. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить качественное освещение. Все работы будет завершены до конца года.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.