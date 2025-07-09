Глава Серпухова с рабочим визитом посетил завод по производству спортоборудования

В среду глава Серпухова Алексей Шимко с рабочим визитом посетил предприятие ООО «Вивана» — отечественного производителя детского уличного игрового и спортивного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с исполнительным директором Александром Подбуцким пообщался с трудовым коллективом, оценил масштабы производства.

Компания «Вивана» — место, где рождается все, что мы видим на наших детских площадках: от горок и игровых городков до развивающего оборудования, хоккейных коробок и элементов для скейтпарков. Кроме того, компания занимается благоустройством территорий, за их плечами более 10 лет успешного опыта в этой сфере.

Сейчас предприятие активно развивается, есть необходимость расширения производственной площади.

«Вивана» уже взяла в аренду новый участок, где активно идет строительство современного двухэтажного склада. Это позволит увеличить штат сотрудников и нарастить объемы производства.

Запуск нового склада запланирован на конец 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.