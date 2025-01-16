Пассажиры Мострансавто проехали 156 тыс раз на коротком и протяженном маршрутах

За минувший год жители и гости Московской области совершили свыше 156 тыс. поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах «Мострансавто», проходящих в пределах Московской области. А с начала этого года на данных маршрутах пассажиры уже зафиксировали более 4 тыс. трансакций. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На самом протяженном маршруте — № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 г. Раменское) — жители и гости Подмосковья в 2024 году зафиксировали свыше 35 тыс. поездок, а с начала 2025 года — более 1 тыс. Длина маршрута составляет около 200 км, а время в пути в среднем — 3 ч. 45 мин. На самом коротком маршруте компании — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 10 г. Королев) — пассажиры совершили более 120 тыс. трансакций за минувший год, а с января этого года — свыше 3 тыс. поездок. Протяженность маршрута в одну сторону составляет 2,5 км, в обратную — 3,2 км.

Как и в прошлом году, первое место по количеству поездок на двух маршрутах заняли социальные карты — 2,8 тыс. регистраций в январе этого года.

В 2025 году банковские карты набрали более 1 тыс. трансакций, а по транспортным картам суммарно зафиксировано свыше 330 оплат.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.