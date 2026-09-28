Пассажиры Мострансавто оплатили «Тройкой» более 31 млн поездок в Подмосковье

Пассажиры Мострансавто с начала 2026 года совершили в Подмосковье более 31 млн поездок по карте «Тройка», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто совершили более 31 млн поездок по карте «Тройка» с тарифом «Кошелек». На этот способ оплаты приходится около 16% всех коммерческих поездок в автобусах предприятия. Картой пользуются на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Больше всего поездок по «Тройке» зафиксировали на маршрутах трех подразделений Мострансавто: МАП № 11 в Балашихе — более 5,5 млн, МАП № 1 в Люберцах — свыше 4,3 млн, МАП № 3 в Домодедове — более 4 млн.

«В сентябре пассажиры Мострансавто регистрируют по карте «Тройка» в среднем около 130 тысяч поездок в день. Эта транспортная карта уже стала востребованным способом оплаты проезда, а ее система лояльности позволяет жителям региона экономить при регулярных поездках», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При оплате картой «Тройка» по тарифу «Кошелек» действует программа «Больше ездишь — меньше платишь». Скидка зависит от числа поездок за 30 дней. Проезд также можно оплатить банковской картой или картой «Стрелка». Отдельные категории пассажиров пользуются социальными картами.

Мострансавто обслуживает свыше 1,4 тыс. маршрутов. Более 5 тыс. автобусов компании ежедневно перевозят свыше 1,6 млн пассажиров. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.