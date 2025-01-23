Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковскими картами более 8 млн раз

С начала года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 8 млн поездок, когда оплачивали проезд с помощью банковских карт, что на 16% показателей прошлого года. Оплаты банковскими картами составляют более трети от общего количества трансакций без учета социальных карт, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают по банковским картам порядка 385 тыс. операций. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами на маршрутах МАП № 10 г. Королев, где зафиксировано более 1,2 млн поездок. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, на маршрутах которого пассажиры совершили свыше 963 тыс. поездок. На третьем месте идет МАП № 5 г. Подольск с показателем в 852 тыс. поездок.

Сервис по оплате проезда банковскими картами доступен во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Кроме банковских карт пассажиры также могут воспользоваться транспортными картами «Стрелка» всех видов и картами «Тройка», а также совершить поездку по социальным картам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.