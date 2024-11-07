Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковскими картами более 131 млн раз

С начала года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили банковскими картами более 131 млн трансакций, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оплаты банковскими картами составляют более трети общего количества оплат за проезд без учета социальных карт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Чаще всего таким способом пассажиры оплачивали проезд на маршрутах МАП № 10 г. Королев — более 20 млн раз. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, зафиксировано более 14,9 млн трансакций, а пассажиры транспортных средств МАП № 5 г. Подольск совершили более 14,3 млн операций.

Сервис по оплате проезда банковскими картами доступен во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Кроме банковских карт пассажиры также могут воспользоваться транспортными картами «Стрелка» всех видов и картами «Тройка», а также совершить поездку по социальным картам.

«Мострансавто» обслуживает около 1,4 тыс. маршрутов по всей Московской области. Ежедневно на линию выходят более 5,4 тыс. автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.