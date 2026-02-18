Пассажиры автобусов Мострансавто в Подмосковье застрахованы во время поездки

Пассажиры автобусов Мострансавто имеют право на страховые выплаты в случае происшествий во время поездки при соблюдении правил безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры автобусов Мострансавто могут рассчитывать на страховые выплаты в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу во время поездки. Это право закреплено федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» № 67-ФЗ.

Для получения страховки необходимо соблюдать меры безопасности: держаться за поручни и ручки сидений, быть внимательными при посадке, высадке и во время движения. Нарушение этих требований может стать основанием для отказа в выплате.

В случае страхового случая пассажиру следует обратиться в АО «СОГАЗ» по адресу: Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10, или по почте: 107045, Москва, Уланский переулок, д. 26. Контактный телефон: 8 (800) 333-08-88, электронная почта: sogaz@sogaz.ru. При обращении необходимо предоставить подтверждение оплаты проезда.

Чаще всего ДТП с участием автобусов Мострансавто происходят из-за нарушений правил дорожного движения водителями других транспортных средств или пешеходами. Водители автобусов обязаны быстро реагировать на дорожную ситуацию, чтобы избежать аварий. Все происшествия фиксируются камерами видеонаблюдения, установленными в салонах.

Оплата проезда в автобусах Мострансавто осуществляется только безналичным способом — банковскими, транспортными и социальными картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.