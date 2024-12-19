Пассажиров Подмосковья предупредили об изменении стоимости проезда в экспрессах

С 27 декабря по 9 января будут изменены тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК с предоставлением мест. Стоимость проездных документов может как увеличиться, так и уменьшиться. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Изменения коснутся фирменных экспрессов, курсирующих по маршрутам:

Москва (Ярославский вокзал) — Александров — Москва (Ярославский вокзал);

Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов);

Москва (Киевский вокзал) — Калуга — Москва (Киевский вокзал);

Москва (Казанский вокзал) — Рязань — Москва (Казанский вокзал);

Москва (Курский вокзал) — Тула — Москва (Курский вокзал);

Москва (Площадь трех вокзалов) — Крутое/Петушки — Москва (Площадь трех вокзалов);

Москва (Савеловский вокзал) — Дубна — Москва (Савеловский вокзал).

Компания просит учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться со стоимостью проезда и приобрести билеты на фирменные экспрессы можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.