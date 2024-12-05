Пассажиров Подмосковья предупредили о переходе поездов ЦППК на новый график

Каждый год в декабре поезда Московского транспортного узла традиционно переходят на новое расписание. В этом году изменения вступают в силу с 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

ЦППК совместно с МЖД внесла ряд изменений в график движения. Поезда МЦД-1 и МЦД-2 ускорятся до 5 минут. Ряд пригородных поездов на всех направлениях будет ходить существенно быстрее, время отправления и прибытия станет более удобным, интервалы пересадок сократятся. Назначены дополнительные поезда и экспрессы, увеличится составность некоторых поездов.

На Белорусском направлении

На участке Лобня — Одинцово МЦД-1 поезда будут курсировать на 2 минуты быстрее, на участке Одинцово — Лобня на 5 минут быстрее.

В связи с завершением ремонтно-путевых работ на участке от Белорусского вокзала до станции Фили движение до станции Усово будет восстановлено в прежнем размере — 36 рейсов ежедневно. Последние поезда с Белорусского вокзала до станции Звенигород будут отправляться в 23:02 вместо 22:42, в обратном направлении — в 23:15 вместо 23:05.

Будут ускорены некоторые экспрессы и обычные поезда: № 7159 Москва — Можайск на 12 минут, Москва — Гагарин № 6991 на 24 минут, № 6993 на 25 минут.

При этом электропоезд № 6994 из Гагарина будет отправляться в более удобное для пассажиров время — в 16:00 вместо 14:32, № 7159 Москва — Можайск в 18:52 вместо 18:40.

На Савеловском направлении

Дальние поезда Савеловского направления будут ускорены. Савеловский вокзал — Савелово: 4 поезда от 8 до 23 минут. Савелово — Савеловский вокзал: 6 поездов от 12 до 19 минут.

Савеловский вокзал — Дубна: 7 поездов от 7 до 29 минут. Дубна — Савеловский вокзал: № 6923 на 30 минут. Савеловский вокзал — Талдом: № 6928 на 12 минут. Талдом — Савеловский вокзал: № 6943 на 16 минут.

Все остальные поезда ускорены в пределах 5 минут.

На Курском и Рижском направлениях

На участке Нахабино — Подольск ускорение составит 3 минуты в сторону Подольска и 5 минут в сторону Нахабино.

Будут ускорены поезда дальнего пригорода: Москва — Тула-1: № 6953 на 6 минут. Тула-1 — Москва: № 6954 на 8 минут. Москва — Волоколамск: 3 поезда от 8 до 12 минут. Волоколамск — Москва: № 6306 на 8 минут. Москва — Шаховская: 6 поездов от 8 до 22 минут. Шаховская — Москва: 3 поезда от 6 до 11 минут.

Все остальные поезда ускорены в пределах 5 минут. Последний поезд из Волоколамска отправится на 31 минуту позже. Максимальный интервал между поездами из Шаховской по рабочим дням в сторону Москвы уменьшится с 5 часов 32 минут до 2 часов 42 минут. Организованы удобные пересадки по станции Шаховская в обе стороны на дизель-поезда, следующие до Ржева и обратно.

На Казанском направлении

Назначен новый поезд экспресс № 7187 отправлением из Голутвина в 20:54. На этот поезд есть удобная пересадка с рейса № 6017 Рязань-1 — Голутвин. Поезд № 6130 Москва — Голутвин отправится с Казанского вокзала в 17:54 вместо 17:04. Это поможет пассажирам строить более удобные маршруты со станции Воскресенск на пригородные поезда БМО. Время пересадки по станции Голутвин на поезд № 6028 до Рязани сократилось с 45 до 15 минут. Поезд № 6770 (Москва — Шиферная) отправится в 22:44 вместо 22:14, что позволяет выровнять интервалы между пригородными поездами дальних зон.

По запросу Московской области в 7:17 по рабочим дням назначен дополнительный поезд от Егорьевска-2. По выходным дням по его расписанию назначен рейс № 6815В Куровская — Москва отправлением в 8:12. Это позволило сократить временной интервал на участке от Куровской до Хрипани с 2 часов 5 минут до 1 часа 33 минут. Поезд № 6828 Москва — Черусти был выведен из расписания на участке Шатура — Черусти, а п. № 6830 Москва — Шатура продлен на участке Шатура — Черусти. Это позволило уменьшить временные интервалы между поездами до станции Черусти и сделать их более равномерными. Поезда № 6870 Р Москва — Черусти и № 6390В Черусти — Вековка выведены из расписания. Вместо них назначены ежедневные рейсы № 6826 Москва — Черусти и № 6384 Черусти — Вековка с удобной пересадкой 9 минут по станции Черусти. По многочисленным просьбам пассажиров поезда № 6807 Шатура — Москва, № 6819 Черусти — Москва, № 6859 Черусти — Москва от станции Люберцы-1 будут следовать по 2 главному пути до Казанского вокзала со всеми остановками. Поезда № 6854 Москва — Черусти, № 6860 Москва — Куровская проследуют по 1 главному пути до станции Люберцы-1 со всеми остановками.

На Киевском и Горьковском направлениях

На участке Москва — Калуга-1 время следования экспрессов сокращено до 2 часов 35 минут. По многочисленным просьбам пассажиров экспресс № 7009 Москва — Калуга-1 будет отправляться на 10 минут раньше, в 19:25 вместо 19:35. Это поможет более удобно пересаживаться на станции Калуга-1 на местные дизель-поезда в сторону Алексина и Темкино, а также на городской автотранспорт. Поезда № 6108 Калуга-1 — Москва, № 6157 Москва — Калуга-1 с 1 января начинают курсировать в 11-вагонном исполнении. Поезда № 7185, курсирующий с понедельника по четверг от Москвы до Нары, будет отправляться на 58 минут позже — в 17:10 вместо 16:12. Поезд № 7184 от станции Нара будет отправляться в 16:05 (кроме субботы). Поезд № 6153 Москва — Калуга-1 будет отправляться в 9:05 вместо 8:51 и будет ускорен на 11 минут. По просьбам пассажиров поезд № 6606 Москва — Петушки будет отправляться на 20 минут позже, № 6888 Апрелевка — Фрязево — на 17 минут позже. Рейсы № 6994 Москва — Владимир и № 6799 Петушки — Апрелевка ускорены на 33 минуты, № 6991 Владимир — Москва и № 7082 Москва — Владимир на 10 минут. Рейсы № 6646 и № 6689 продлены на участке Фрязево — Павловский Посад, № 6618 и № 6907 — на участке Храпуново — Фрязево, № 6690 и № 6721 — на участке Купавна — Храпуново.

На Павелецком направлении

По выходным дням назначены два рейса экспрессов Москва — Узуново, согласованные с поездами № 6853 Узуново — Троекурово, и № 6858В Павелец — Узуново. Также по станции Узуново восстановлена пересадка с поезда № 6856 из Троекурово на № 6277/6278 до Рязани-1. Поезд № 6033В Москва — Узуново ускорен на 18 минут. Поезда № 6077 и 6078 продлены на участке Ступино — Ожерелье.

На Ярославском направлении

За счет оптимизации времени стоянки на некоторых станциях сокращено время хода до Монино и Александрова от 3 до 5 минут вне часа пик. На участке от Пушкино до Сергиева Посада продлены поезда отправлением из Москвы в 14:20, из Сергиева Посада — в 16:19, на участке от Болшево до Щелково поезда отправлением из Москвы в 16:18, из Щелково — в 17:26.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.