Пассажиров автобуса Новосибирск-Таштагол пытались ночью высадить на полпути

Пассажиров междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск-Таштагол, попытались принудительно высадить посреди ночной поездки. Об этом рассказала одна из пассажирок с ником _ekastar в соцсетях.

По словам пассажирки, проблемы начались еще в начале пути. Отправления из Новосибирска пришлось дожидаться лишние полчаса.

Уже в Ленинске-Кузнецком водитель неожиданно заявил, что разворачивает транспортное средство и едет назад ради помощи пассажирам другого рейсового автобуса, сломавшегося на загородной трассе. Находившимся в салоне людям предложили покинуть салон и ожидать, когда за ними приедут.

Женщина пожаловалась, что за три с половиной часа ожидания людям не предложили даже питьевой воды. Продолжить путь в Таштагол удалось лишь в 07:30.

В транспортной компании, к которой приписан автобус, заявили, что пассажиров разместили в теплом помещении и оперативно предоставили альтернативное транспортное средство, ехавшее со стороны Кемерова. Однако примерно 10 человек отказались от пересадки.

Пассажирка в свою очередь утверждает, что в прибывшем резервном транспорте попросту не оказалось достаточного количества свободных кресел. Представители перевозчика не удосужились объяснить причины происходящего, не предоставили новые проездные билеты и вели все переговоры исключительно на словах.

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