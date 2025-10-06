Пассажирам в Подмосковье напомнили, как они могут узнавать время прибытия автобусов

Крупнейший автобусный перевозчик Московской области «Мострансавто» напоминает жителям региона о виртуальном помощнике, который позволяет определять точное время прибытия автобусов на остановочные пункты. Сервис доступен на различных устройствах, включая мобильные телефоны (в том числе «кнопочные»), компьютеры и планшеты, что позволяет узнавать актуальную информацию о движении транспорта в любое время и в любом месте. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для удобства пассажиров реализовано несколько способов получения данных о прогнозе прибытия автобусов в режиме реального времени, учитывая текущую дорожную обстановку и местоположение транспорта. Это делает планирование поездки удобнее, быстрее и эффективнее.

Узнать время прибытия автобуса можно, позвонив на бесплатный номер Единой линии связи с пассажирами: 8(800)700-31-13. Следуя инструкциям голосового помощника, необходимо назвать раздел «Прогноз прибытия автобуса», после чего озвучить нужный маршрут и название остановочного пункта. Для сокращения времени соединения пассажиры могут заранее сохранить контакт Единой линии в телефонную книгу, указав через символ паузы (запятую) уникальный код своей остановки. Узнать код остановки можно на официальном сайте Мострансавто в разделе «Расписание» или посмотреть его на остановке (расположен под QR-кодом на размещенном расписании). Пример: уникальный код остановки «Совхоз им. Ленина» — 50210171. Номер для сохранения в адресной книге: +7 (800-70) 0-31-13,50210171 (для ввода символа паузы (»,») необходимо зажать и удерживать символ звездочки * на телефоне).

Сервис также доступен в чат-боте «Мострансавто» t.me/Mostransavto_bot. После запуска чат-бота необходимо нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», затем ввести номер или название интересующего маршрута и выбрать остановочный пункт из предложенного списка.

Кроме того, узнать информацию можно на официальном сайте предприятия в разделе «Расписание». Для получения данных необходимо выбрать интересующий маршрут и остановочный пункт. В соответствующей графе «Ближайший» будет указано время, через которое автобус прибывает на остановку.

Виртуальный помощник позволяет «Мострансавто» повысить качество сервиса и сделать поездки в автобусах более комфортными и предсказуемыми за счет предоставления актуальной информации в режиме реального времени через удобный для пассажира канал связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.