Пассажирам Подмосковья объяснили, что делать, если платежная карта заблокирована

При оплате проезда в автобусах «Мострансавто» иногда пассажиры сталкиваются с тем, что платежные карты попали в стоп-лист или заблокированы. Блокировка карт производится оператором системы оплаты проезда автоматически и не зависит от действий водителя. В Подмосковье рассказали, как поступать в случае блокировки платежной карты, а также, что делать, если она попала в стоп-лист, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Если пассажир пользуется картой «Стрелка», ему необходимо заблаговременно пополнить ее баланс, поскольку оборудование для оплаты проезда гарантировано распознает зачисленные на карту деньги до 1 суток. Даже если на балансе есть деньги, то перевозчик не может их списать, если карта находится в стоп-листе. Таким образом, проезд считается неоплаченным. Если карту «Стрелка» заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт, где в личном кабинете можно вывести карту из стоп-листа. Если самостоятельно сделать это не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru.

При оплате проезда транспортной картой «Тройка» перед поездкой пассажиру необходимо проверить баланс карты. На карте может образоваться долг за предыдущую поездку, если не хватило денег на оплату проезда. В этом случае для совершения поездки на транспорте Подмосковья, баланс карты должен быть не менее суммы долга, сформированного за ранее совершенную поездку, и стоимости проезда на маршруте. Если карту «Тройка» заблокировали или внесли в стоп-лист, то пассажиру необходимо обратиться на сайт или позвонить по номеру 8 (800) 700-34-46.

Если банковская карта заблокирована или попала в стоп-лист, это означает, что по карте ранее была совершена поездка, за которую не произошло списание средств, то есть поездка осталась неоплаченной, поэтому по карте образовалась задолженность. Банковские карты блокируются исключительно для оплаты проезда в транспорте Подмосковья, при этом сама карта на уровне банка-эмитента не блокируется и по ней сохраняется возможность оплаты в других местах. Погасить задолженность можно через личный кабинет пассажира.

«Мострансавто» напоминает пассажирам о том, что на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в закон Московской области Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Поэтому в автобусах компании существует строгий запрет на оплату и прием наличных денежных средств. Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.