Пассажирам Подмосковья напомнили, как перевозить елки в автобусах

В преддверии Нового года «Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает жителям Московской области, как можно перевозить хвойные деревья в автобусах компании, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует приобретать елки в специально отведенных местах: в этом сезоне на территории региона будут работать 283 елочных базара, где представлены ели, сосны, пихты, а также готовые новогодние композиции и украшения. Адреса можно найти на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Каждая точка продаж размещена официально, оснащена информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлена в едином стиле.

Перевозка новогодних деревьев регулируется общими правилами, в основе которых — статья 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Так, маленькие елочки, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 см, пассажиры могут провозить бесплатно. За транспортировку более крупных экземпляров взимается дополнительная плата — главное, чтобы сумма параметров дерева не превышала 180 см.

Стоимость провоза зеленых красавиц соответствует действующему тарифу: в городском сообщении и в пригородном до 25 км она составляет 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, свыше 50 км — 162 рубля. Для перевозки дерево следует тщательно упаковать и надежно закрепить в салоне, чтобы предотвратить его падение. Если елочки будут препятствовать посадке и высадке пассажиров, водитель имеет право отказать в перевозке новогоднего багажа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.