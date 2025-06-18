До середины августа текущего года паром «Антей» временно прекратит курсировать между Санкт-Петербургом и Калининградом. Судно обслуживало этот маршрут с января 2025 года, но его работа была приостановлена 13 июня, со ссылкой на пресс-службу оператора грузопассажирского парома ООО «Посейдон» сообщает Бриф24.

Как выяснилось, «Антей» не пользуется большим спросом у туристов. По информации издания «Деловой Петербург», за период с января по июнь паром выполнил более 20 рейсов, перевезя всего 838 пассажиров: 449 — в Петербург и 389 — обратно.

Решение приостановить рейсы связано с низкой заполняемостью пассажирами и экономической невыгодностью перевозок. Путешествие на пароме занимает трое суток, при этом цена каюты превышает стоимость авиаперелета. Кроме того, основными пассажирами «Антея» стали водители грузовиков.

Ранее Россиянам рассказали, как выгодно путешествовать в 2025 году.